GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2021

AA - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak.

(Antalya/10.00/10.15/11.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, Bayındır Belediyesini ziyaret edecek, Küçük Menderes Havzası Tarım Toplantısı'nda bulunacak, nar hasadı ve faydalı böcek salımı yapacak, meyve işleme ve paketleme tesisine ziyaret gerçekleştirecek.

(İzmir/09.00-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Yolu Viyadüğü'nde incelemede bulunacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek esnafla buluşacak.

(Ağrı/10.30-15.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'yi ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek.

(Şanlıurfa/11.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi Altay-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 7. haftanın ilk maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00)

3- TFF 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi 1. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.

4- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakipleri Slovenya'da çekilecek kurayla belli olacak.

(Ljubljana/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tek maçla başlayacak.

***

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