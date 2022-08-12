Zeytinburnu'nda yıkılan binanın hafriyatının altında kalan kedi yavruları kurtarıldı Zeytinburnu'nda yıkılan bir binanın hafriyat alanında enkaz altında kalan 3 kedi yavrusu zabıta ekiplerince kurtarılarak bakımevine teslim edildi. Zeytinburnu'nda yıkılan bir binanın hafriyat alanında enkaz altında kalan 3 kedi yavrusu zabıta ekiplerince kurtarılarak bakımevine teslim edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında hafriyat alanından kedi sesleri duyuldu. Sesler üzerine alandaki çalışmalar durdurulurken konu belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri kurtarma çalışmaları sonrasında 3 kedi yavrusunu enkaz altından çıkardı. Yavrular, gece nöbet ekiplerince sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi yetkililerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yarası olmayan iki yavruyu olay yerinde göz tedavisi yaptıktan sonra beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için anne kedinin yanına bıraktı. Yaralı yavru ise tedavi için bakımevine götürüldü. Güncel AA / Elif Küçük Zeytinburnu Zabıta kedi Güncel Haberler

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