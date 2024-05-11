Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı
Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli tespit edilen adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan zanlı, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ şüphelisinin tespit edildiği adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.