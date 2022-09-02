Son dakika haberi | Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre - Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü 1 yaralı Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. - Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü 1 yaralı YOZGAT - Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki 34 EAA 175 plakalı Nissan marka otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül Yerköy Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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