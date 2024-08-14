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Yaşlı Sahibi Bakamayınca Polise Hibe Edilen Köpek Narkotik Köpeği Oldu

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İzmir'de yaşlı sahibinin bakamadığı Belçika malinois cinsi köpek, polis ekiplerine hibe edildi ve narkotik köpeği olarak göreve başladı. Layka, 5 yılda birçok uyuşturucu operasyonunda tonlarca narkotik madde buldu.

İZMİR'de sahibinin yaşlılığa bağlı nedenlerle bakımını yapamadığından 8 aylıkken emniyete hibe edilen Belçika malinois cinsi 'Layka', aldığı eğitimlerin ardından narkotik köpeği olarak göreve başladı. Layka, 5 yılda çok sayıda uyuşturucu operasyonunda tonlarca narkotik madde buldu. Eğitmen polis memuru Gökhan Keçeçioğlu, "Hibe edilince inceledik ve görev için uygun olduğunu gördük. Çünkü her can dostu, narkotik köpeği olamıyor. Layka, yavruyken geldiği için aramızda duygusal bağ var" dedi.

Urla ilçesinde yaşayan bir kişi, sahiplendiği 8 aylık Belçika malinois cinsi dişi köpek 'Layka'ya yaşlılığa bağlı nedenlerden bakamadı. Köpeği sahiplendirmek isteyen kişiye bir yakını polise hibe etmesini tavsiye edince Layka'yı polis ekiplerine teslim etti. Emniyetin köpek eğitim merkezi uzmanları tarafından Layka'ya 3 ay boyunca ön eğitim verildi. Eğitimde aktarılanları kısa sürede öğrenen Layka, Ankara'da düzenlenen kursa gönderildi. Kursta da başarılı olan Layka, 5 yıl önce polis narkotik köpeği olarak hizmete başladı. Hassas burunlu narkotik köpeği, çok sayıda uyuşturucu operasyonunda yer alırken, yakalanmamak için farklı noktalara gizlenen uyuşturucuları buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Kasım Alirızaoğlu, henüz 8 aylıkken 'Layka'nın aralarına katıldığını belirterek, "Layka çok önemli operasyonlara imza attı. Çok ciddi yakalamalar gerçekleştirdi" diye konuştu.

'TEŞKİLATIMIZDA BAŞARIYLA GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYOR'

Komiser Alirızaoğlu, Layka'nın teşkilatta başarıyla görev yaptığını söyleyerek, "Suçluların zula yöntemleri el veya göz yordamıyla tespit edebileceğimiz şekilde olmuyor. Burada ise köpeklerimiz devreye giriyor. Örneğin, bir seferinde uyuşturucu TIR'ın çelik kapılarının içine zulalanmıştı. Araca müdahale ettiğimizde bunu göz yordamıyla fark edemiyoruz. Köpeğimizin aşırı tepki vermesinden sonra gerekli tesisatla o kapılar sökülerek uyuşturucu bulundu. Bir başka operasyonda ise bir kamyonun yakıt deposu iki kısma ayrılmış. Bir kısmına mazot, diğer kısmında ise uyuşturucu saklanarak sevkiyatı yapılmaya çalışılmıştı. Yine göz yordamıyla görünmeyen bir yer. Köpeğimizin aşırı tepki vermesi üzerine bulundu. Layka'nın buna benzer çok fazla yakalamada emeği var. En yüklü yakalaması ise, 350 kilo esrarı tespit etti" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ MADDELERİ BULMAK İÇİN KİLİT ROL OYNUYORLAR'

Köpeğin küçüklükten beri eğitmenliğini yapan polis memuru Gökhan Keçeçioğlu ise "Hibe edilince inceledik ve görev için uygun olduğunu gördük. Çünkü her can dostu, narkotik köpeği olamıyor. Eğitim ve kurslarda başarılı olunca göreve başladı. Layka, yavruyken geldiği için aramızda duygusal bağ var. Evladımız gibi. Bu köpekler, görev arkadaşlarımız. Narkotik köpeklerimizin sabah bakımları yapılır, eğitim ve ardından göreve giderler. Yapılan operasyonlarda gizli maddeleri bulmak için kilit rol oynuyorlar. Her türlü bulurlar. Devlete çok faydalılar. Uyuşturucu kaçakçıları binbir yöntem deniyorlar ama herkesi kandırırlar narkotik köpeklerini kandıramazlar. O maddeleri her türlü buluruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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