KAYSERİ'de Kızılırmak Nehri yanında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleri'nde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanın hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken, kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha ve Ebiç Mahalleleri'nde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor. Yemliha Mahallesi'nde 40 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Ahmet Aydemir (63), Yamula patlıcanı üretiyorum. 40 yıldır kendim ekip biçiyorum ama bu seneki gibi hiç olmadı. Mahsullerimiz para etmiyor, zarar ediyor. İşçiliği karşılamıyor. Devlet büyüklerimizden bu işe bir çözüm bekliyoruz. Aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin faizleri çok yüksek düzeylerde. Bunların inmesini talep ediyoruz. Rekolte bin 500-2 bin ton civarında. Yamula patlıcanının yöresine göre kendi aroması var. Bizim Kayseri halkı bizim patlıcanı çok sever. Kayseri civarında tüketiliyor dedi.

'TARLADA KOYMAYA KIYAMIYORUZ'

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Cengiz Devinç (55) ise Girdi maliyetleri çok yüksek. İşçiler çok pahalı. Şu anda bizim yaptığımız hasat işçinin günlük parasını karşılamıyor. Mağdur durumdayız. Böyle giderse bu çiftçilik bitecek. Her sene iyiydi bu sene hiç tadı yok. 5 lira, 6 lira fiyat veriyor. Patlıcan ayna gibi, lezzeti çok güzel, aroması güzel. Kızartmalık, dolmalık gibi her türlü tüketilebilen bir malzeme. Ama bu sene hiç tadımız yok. Gübre ve mazot çok pahalı. Geçen sene patlıcan 12 liradan aşağı hiç düşmedi. Bu sene 15'i görmedi bile. Bizim aldığımız kullandığımız her şey ikiye üçe katladı. Biz, bu mahsulü tarlada koysak kıyamıyoruz, koymasak para etmiyor. Ne yapacağımızı bize şaşırdık şu anda gerçekten mağdur durumdayız. Bu bölgede aşağı yukarı 250-300 dönüm gibi ekiliyor diye konuştu.

'ÇOK LEZZETLİ BİR PATLICAN'

Patlıcanın Yemliha'ya özgü bir patlıcan olduğunu ancak Ebiç Mahallesi'nde de ekildiğini söyleyen Devinç, Aramızda Kızılırmak Nehri var. Toprak standartlarımız da zaten genelde aynı. Topraklarımız çok verimli. Sulamasını Kızılırmak'tan gelen suyla Yemliha barajından yapıyoruz. Bu, çok lezzetli bir patlıcan. Kızartmalık, dolmalık ve yemeklik oluyor. Bunun çok güzel güveci ve ufaklarından reçeli olur. Herkese denemeleri tavsiye ederim. Bizim sıkıntımız bunun tanıtımının yeterince yapılamaması oldu. Kayseri'den başka çok bir memleket bu patlıcanı bilmiyor. Bilmediklerinden de yiyemiyorlar. Ben herkese birer kilo alıp yemelerin tavsiye ediyorum dedi.

'REKOLTEDEN MEMNUNUZ AMA FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİLİZ'

10 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Gökhan Karaaslan (35) ise Yöremize özel Yemliha patlıcanı üretiyoruz. Yemliha patlıcanımız tadı ile aroması ile yemeklik, kızartmalık, dolmalık, közlemelik oluyor. Patlıcanımız Türkiye genelinde pek fazla tanınmıyor. Daha fazla tanınması halinde ülke genelinde de çok sevileceğine inanıyoruz. Yamula patlıcanı bölgede hemen hemen herkesin geçim kaynağı durumunda. Kızılırmak Nehri kenarında farklı bir iklim olması nedeniyle patlıcanın tadı çok daha lezzetli oluyor. Bu lezzeti tadanlar da vazgeçemiyor Kemer patlıcanından ayrı bir tadı var. Vatandaşlarımıza yemelerini tavsiye ediyoruz. Hasat, Eylül'ün ortasına kadar devam edecek. Bu sene rekoltelerimizden memnunuz ama fiyat açısından memnun değiliz. Patlıcanımız Türkiye genelinde pek fazla tanınmıyor. Sadece Kayseri yöresine ait. Bu sene çiftçi mağdur. Fiyatımız düşük ama ürünler tarlada kalıyor. Satamıyoruz, işçinin masraflarını çıkartamıyoruz. Bu sene girdi maliyetleri çok pahalı bu sene. Geçen sene 20 lira bandında satılıyordu. Bu sene patlıcan 6 lira. Sözleşmeli üretime geçmek istiyoruz. Çiftçi bilinçli üretim yapmıyor. Bir ürün para ettiğinde herkes aynısını ekiyor. Devlet büyüklerimizden çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlı ürünleri kontrol etmelerini istiyorum ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Samed Aydın SUNKAYSERİ,