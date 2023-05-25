Venezuela'nın Brasilia Büyükelçisi Devlet Başkanı Lula da Silva'ya güven mektubunu sundu

Venezuela'nın yeni Brasilia Büyükelçisi Manuel Vicente Vadell, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya güven mektubunu sundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güven mektubunun Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da, Lula da Silva'nın da katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun stratejik vizyonu doğrultusunda Brezilya ile ilişkilerin yeniden onarıldığını belirterek, "Brezilya Devlet Başkanı'nın zaferi, iki ülke diplomatik ilişkilerini tekrardan kurulmasına olanak sağladı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Maduro da Twitter hesabından Lula da Silva'ya teşekkür ederek, "Brezilya ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin cesaret ve kararlılıkla yeniden tesis edilmesi büyük bir adımdır. Vadell'in güven mektubunu başkana sunması iki kardeş ülke arasındaki birliğin sağlamlaştırılması için yeni bir başlangıç noktası oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Bolsonaro döneminde iki ülke ilişkileri bozulmuştu

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin tekrardan onarılması için adım atacağı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuela eski muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımasından sonra bozulmuştu.

Büyükelçi Vadell, Brezilya'da en son Sao Paulo Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.