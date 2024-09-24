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Vali Erkan Kılıç Bolu'ya Veda Etti

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18 Mayıs 2022'den bu yana Bolu'da görev yapan Vali Erkan Kılıç, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanmasının ardından düzenlenen bir törenle Bolu'ya veda etti. Törende Kılıç, Bolu halkına teşekkür ederek, burada edindiği dostlukların her zaman kalbinde özel bir yer tutacağını ifade etti.

Vali Erkan Kılıç, Bolu'ya veda etti

BOLU - Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler kararnamesiyle Vali- Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Erkan Kılıç, törenle Bolu'ya veda etti.

18 Mayıs 2022 yılından bu yana Bolu Valisi olarak görev yapan Erkan Kılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. Bolu'da görev süresi tamamlanan Vali Erkan Kılıç için valilik binası önünde veda töreni düzenlendi. Kurum çalışanları ve vatandaşlar Vali Kılıç'la vedalaştı.

"Vatandaşımızın huzur ve refahı için çaba sarf ettik"

Bolu'nun her alanda ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirten Vali Erkan Kılıç, "Bugün, sizlere Bolu Valiliği görevimden ayrılırken veda etmenin burukluğu ve aynı zamanda bu güzel şehre hizmet etmiş olmanın gururuyla hitap ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmış bulunmaktayım. Görevim süresince, Bolu'da sizlerle birlikte çalışmak, şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bolu; eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürü ve insanlarıyla Türkiye'mizin nadide şehirlerinden biri. Bu şehre hizmet etmek, projeler üretmek, sorunlara çözüm bulmak ve Bolu'yu her alanda daha ileriye taşımak için hep birlikte gayret gösterdik. Eğitimden tarıma, ticaretten sanayiye birçok alanda önemli adımlar atarken her zaman insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye çalıştık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini rehber edinerek her bir vatandaşımızın huzur ve refahı için çaba sarf ettik" dedi.

"Bolulu hemşerilerime hakkımı helal ediyor"

Bolu halkına teşekkür eden Vali Kılıç, "Yaklaşık iki buçuk yıl devam eden görevim boyunca karşılaştığımız zorluklarda Bolu halkının dayanışması ve dirayeti, bize her zaman güç verdi. Bolu'nun, Türkiye'nin büyüyen ve gelişen şehirlerinden biri olma yolundaki kararlı adımları hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle mesai arkadaşlarıma, kurumlarımızın kıymetli çalışanlarına ve Bolu halkına teşekkürü bir borç bilirim. Bu ayrılık, başka bir görevde milletimize hizmet etmenin yeni bir kapısıdır. Fakat kalbimde Bolu'nun her zaman ayrı bir yeri olacak. Burada kurduğumuz dostluklar, paylaştığımız başarılar benim için daima kıymetli kalacaktır. Bolu'nun önümüzdeki yıllarda da büyük başarılara imza atacağından hiç şüphem yoktur. Sizlere, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmenizi, şehrinizin değerlerini daha da ileriye taşımak için çalışmalarınızı azimle sürdürmenizi temenni ediyorum. Son olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bana Bolu'da görev yapma fırsatı veren tüm devlet büyüklerine şükranlarımı sunuyorum. Bolu'ya veda ederken her birinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Canı gönülden hizmet ettiğim Bolulu hemşerilerime hakkımı helal ediyor, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı.

Vali Erkan Kılıç Bolu'ya Veda Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel

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