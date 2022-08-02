Ünlülerin yarım asırlık fotoğrafçısı: 'Arşivlerimizde çok fazla anımız var'

Kadıköy'ün tarihi fotoğrafçısı, siyah beyaz fotoğraftan renkli fotoğrafa yarım asırdır yolculuğuna devam ediyor. Tarihi fotoğrafçı, oluşturduğu 50 yıllık fotoğraf arşivi ile Edip Akbayram ve Barış Manço gibi ünlü sanatçıların fotoğraflarıyla müşterilerini geçmişle günümüz arasında yolculuğa çıkarıyor.

Kadıköy'de Hamdi Bilgili tarafından kurulan tarihi fotoğrafçı yarım asırdır Moda Mahallesi'nde müşterilerine hizmet etmeye devam ediyor. Barış Manço ve Edip Akbayram gibi ünlü sanatçılar başta olmak üzere pek çok sanatçının ve müşterisinin fotoğraflarıyla geçmişten günümüze ışık tutuyor. Çekilen fotoğrafların aile arşivi yapıldığı fotoğraf dükkanında, 50 yıllık siyah beyaz filmler müşterilerin isteği ile günümüze uyarlanarak tekrardan geçmiş ile günümüz arasında köprü kuruyor. Fotoğraf çektirmek için dükkana gelen vatandaşlar, geçmiş zamanlarda kullanılan fotoğraf makinelerini de görme imkanı buluyor. Dükkanı işleten Binnaz Bilgili baba mesleğini babasından kalma dükkanında yaşatmaya devam ediyor.

"RENKLİ FOTOĞRAFLARI POSTA YOLUYLA TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNE GÖNDERİYORDUK"

Fotoğrafçı Binnaz Bilgili, "Biz de fotoğrafçılık 1958 yılında Rize'de babamla başladı. O dönemde Samsun'dan Artvin'e kadar tüm fotoğraf işlerini biz yapıyorduk. 1972'li yıllarda İstanbul'a geldik. 1978 yılından bu yana Kadıköy Moda'dayız. Türkiye'nin ilk renkli fotoğraf çekimlerini yapan iki fotoğrafçıdan biriyiz. O dönemde renkli fotoğrafları posta yoluyla Türkiye'nin her köşesine gönderiyorduk" dedi.

"ARŞİVLERİMİZDE ÇOK FAZLA ANIMIZ VAR"

Baba mesleği olan fotoğrafçılığı devam ettiren Binnaz Bilgili, "Arşivlerimizde çok fazla anımız var. Dijitale dönünce negatif film geride kaldı. Stüdyolarda negatif filmlerde çekimler yapıyorduk. Bu roll filmde de çekildiğinde karanlık odada banyo yapılıyordu. Burada çok eski bir fotoğraf arşivi var. Günümüzde artık işlemler çok kolay. Önceden her şey el alışkanlığı ile karanlık bir ortamda yapılıyordu. Ayrıca birçok ünlü müşterimiz vardı. Hala fotoğraf çekilmeye ve bizleri ziyarete geliyorlar. Değerli sanatçımız Edip Akbayram var. Merhum sanatçımız Barış Manço ve Enis Fosforoğlu da müşterilerimiz arasındaydı" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Ömer Karaoğlu - İHA)