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Ümraniye'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Ümraniye'de Gazze Dayanışma Platformunca, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Santral Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından tekbirler getirildi, İsrail'in saldırıları lanetlendi, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Ümraniye'de, Gazze Dayanışma Platformunca, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Santral Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından tekbirler getirildi, İsrail'in saldırıları lanetlendi, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Grup adına açıklama yapan Ufuk Çolak, Gazze'de yaşanan kıtlık ve ambargonun devam ettiğini, masum çocukların açlıkla savaştığını, ailelerin ise çaresizlik içinde kaldığını söyledi.

Çolak, bu acıya ve soykırıma sessiz kalmamaları gerektiğini belirterek, "Bu katiller diz çökene kadar, ateşkes olana kadar, kardeşlerimiz içinde bulunduğu durumdan selamete çıkana kadar durmak yok, devam edeceğiz. Daha kararlı, daha sağlam hareket edeceğiz" dedi.

Amacı Gazze'yi unutturmak olanlara karşı, Gazze'yi gündemde tutmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada Gazze'yi öne çıkaralım, gündemde tutalım. O zalimlere nefes aldırmayalım. Dünyanın her köşesindeki protestoları, direnişlerimizi Allah muvaffak eylesin. Her zaman söylüyoruz, orada Müsümanlar katlediliyor. Mesele insanlık ama Müslüman olmayanlar da bu davayı ne güzel sahipleniyorlar. Rabb'im onlara hidayet nasip eylesin. Yürüyüşler, haykırışlar, basın açıklamaları, edilen dualar, 'Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri' diye atılan sloganlar, haykırışlar boş değil. Her bir adımımız, nefesimiz kayda geçmiyor mu? Rabb'imiz amelleri asla zayi etmez"

Çolak, Allah'tan dileklerinin, Filistin halkını koruması ve zalimlerin ordularını da helak etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Eylem, konuşmanın ardından duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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