Umman Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı - Haberler

Umman'da Kovid-19'a karşı alınan tüm tedbir ve kısıtlamaların kaldırıldığı duyuruldu.

Kovid-19 Takip Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunun gözden geçirildiği, mevcut veri ve istatistiklerin ülkede salgının giderek azaldığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tüm tedbir ve kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede son olarak 13 Kovid-19 vakası görüldüğü, 33 kişinin iyileştiği ve vefat eden kişi bulunmadığı aktarıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 389 bin 473'e yükselirken, iyileşen sayısı 384 bin 669 oldu. Umman'da virüs sebebiyle şu ana kadar 4 bin 260 kişi hayatını kaybetti.