UMKE, Türkiye ve yurtdışında her türlü felakette mağdurlara yardım eli uzatıyor

En çok deprem felaketlerinde gündeme gelseler de Türkiye'de 30 bölgede faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaz kış her türlü afet ve olağanüstü durumda sahada hayat kurtarıyor. Özel bir eğitimden geçen gönüllülerden oluşan UMKE ekipleri, sadece Türkiye'de değil, ihtiyaç olduğunda diğer ülkelere de yardım eli uzatıyor. En son Libya'da yaşanan sel felaketi ve Gazze'den tahliye edilmesi gereken ağır hastaların Türkiye'ye nakli sürecinde aktif rol oynayan UMKE gönüllüleri, ülkemizde kışın daha çok yoğun kar ve sel baskınlarına karşı meteoroloji ve AFAD ile koordineli hareket ederek otoyollarda tedbirler alıyor, çığ felaketleri, dağcılık veya kayak kazalarında görev alıyor. Yazın ise yangın ve doğa yürüyüşlerindeki kayıp vakalarına sıkça müdahale eden UMKE ekipleri, aralarında dağcılık ya da dalgıçlık gibi doğa sporlarına da meraklı ve bu işin eğitimini dahi almış sağlık profesyonellerinden oluşuyor. UMKE ekipleri içinde doktor, hemşire, Acil Tıp Teknikeri (ATT), paramedik, anestezi teknikeri gibi farklı branşlarda görev yapan sağlık profesyonelleri yer alıyor.

ARAMA, KURTARMA, MEDİKAL MÜDAHALE VE TAHLİYE

UMKE personelinin sıkça müdahale ettiği ormanda doğa yürüyüşü sırasında kaybolma ve yaralı müdahalesi, tatbikat kapsamında gerçeğine birebir uygulamalı şekilde canlandırıldı. Tatbikatta, tek başına ormanda kaybolan ve düşmeye bağlı ayak yaralanması yaşayan kişiyi İstanbul UMKE'nin özel ekibi kurtardı. İhbarla bölgeye gelen ekip önce yer tespiti yaptı. Ardından yaralıya gerekli ekipmanlarla ulaşarak kurtarma faaliyetlerini yürüttü. Son olarak da yaralının tahliyesi ve sağlık kuruluşuna sevk işlemleri gerçekleştirildi. Özel ekip tarafından kurtarılan yaralı, yine tatbikat kapsamında kurulan sahra hastanesi çadırında tedavi altına alındı.

"SAHRADAKİ ÜNİTELER ACİL SERVİSİ ARATMIYOR"

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan İstanbul UMKE, bu yıl 5-11 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Ulusal UMKE Haftası etkinlikleri kapsamında özel bir tatbikat gerçekleştirerek faaliyetlerini tanıttı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Yılmaz Aydın, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Tatbikatı ve UMKE faaliyetlerini değerlendiren Aydın, "Bugünkü tatbikat simülasyonumuzda bir vatandaşımızın arazide kaza geçirerek yaralanması sonucu aldığımız bir ihbarı değerlendirdik. Olay yerine vardığımızda bölge taraması yapıp yaralı vatandaşımıza ulaştık. Olay yerinde ilk medikal müdahalesini yapıp, hızlıca stabilleyip en yakın tıbbi uç noktamıza ulaştırdıktan sonra akabinde de en yakın uygun sağlık kuruluşuna sevkini de sağladık" dedi. Aydın, "Sahrada kurduğumuz acil müdahale üniteleri küçük bir acil servis niteliği taşımaktadır. İçerisinde, acil serviste yapılan tıbbi müdahalelerin hepsini yapma imkanı sağlayan ekipmanlarımız ve donanımlarımız hazır halde durmakta. Bunlar mobil üniteler. Gittiğimiz alanda ihtiyaç duyulduğu taktirde hızlıca kurulumu yapılabiliyor ve çoklu yaralanmalarda özellikle ilk müdahale yapıldıktan sonra en yakın hastaneye, hava veya kara ambulansları yardımıyla uygun şartlarda hızla hastanın naklini sağlıyoruz" diye konuştu.

EĞİTİM VE DONANIM OLARAK HER AN GÖREVE HAZIR

Aydın, "Yaklaşık 21 yıl önce UMKE kuruldu ve o günden itibaren gelişimini hızla devam ettirdi. Gönüllü sayımız giderek artıyor. UMKE personelleri ağırlıklı olarak gönüllü personellerden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve kamuda çalışan sağlık personellerinden oluşmakta ve her an her göreve hazır olacak şekilde eğitimleri ve donanımları sağlanmaktadır" dedi. UMKE personeli içinde doktor, hemşire, ATT dışında radyoloji teknisyeninden eczacıya, toplum sağlığı teknisyeninden laboratuvar teknisyenine, hatta veterinerine kadar pek çok farklı branştan medikal müdahalede bulunabilecek ekipler yer alıyor. Aydın, 2011 Van depreminde UMKE'nin yapmış olduğu faaliyetler ve akabinde göstermiş olduğu gelişmelerden sonra bütün afet ve acil durumlarda hazır, organize ve disiplinli bir şekilde görev alan UMKE personellerinin Elazığ depremi, Kastamonu Bozkurt sel felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde canla başla hayat kurtardığına dikkat çekti.

"KURTARMA EKİPLERİNE DE MEDİKAL YARDIM VE DESTEKTE BULUNDUK"

Aydın, "İstanbul UMKE olarak ağırlıklı Hatay bölgesinde görev aldık. Ciddi insan kaynağı ve lojistik imkanlarla bölgede uzun süre destekte bulunduk" ifadelerini kullandı. Sadece yaralılara değil aynı zamanda görevi başındayken yardıma ihtiyacı olan görevlilere de yardım ettiklerini ifade eden Aydın, "Yakın zamanda Marmaris'teki büyük orman yangınlarında İstanbul UMKE gönüllüleri olarak orada medikal kurtarma faaliyetlerinde bulunduk uzun süre. Orada vatandaşlara vermiş olduğumuz medikal kurtarma desteğinin yanında, görev yapan diğer kurum ve kuruluşların personellerine de (itfaiye, jandarma vb.) medikal yardımda ve destekte bulunduk" dedi.

"İSTANBUL UMKE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Aydın İstanbul UMKE'den de bahsederek, "İstanbul UMKE halihazırda yaklaşık 2 bin personelden oluşan bir yapılanma. Lojistik anlamda da 36 aracımız mevcut bunlar her türlü arazi şartlarına uygun hazırlanmış araçlar. Araçların yanı sıra 82 adet çadır sistemimiz bulunmaktadır. Çadır sistemlerimiz içinde acil müdahale üniteleri, sahra hastaneleri üniteleri, aynı zamanda barınma üniteleri de mevcuttur. Bunu yanında haberleşme ekipmanlarımız ve enerji desteği sağlayan mobil jeneratörlerimiz de mevcuttur. Bu ekipmanlarla Türkiye'nin en büyük UMKE kuruluşu olarak bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.