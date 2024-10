Uluslararası haber ajanslarının üyesi olduğu MINDS International'ın 37. konferansı Berlin'de düzenlendi

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı.

Haber ajanslarının yönetim kurulu, editoryal, strateji, teknoloji ve satış gibi ilgili tüm alanlarından üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferans, haber ajanslarının karar vericileri ile ağ kurmak için önemli bir fırsat sundu.

Fikirlerin ve deneyimlerin paylaşılması, yeni işlere yönelik ivmenin elde edilmesi ve işbirliğinin birçok yönden keşfedilmesi için düzenlenen konferans, aynı zamanda teknolojiyi paylaşmak, haber ve medya trendlerini masaya yatırmak için ortam sağlıyor.

Konferansta "Geleceğin haber odası ve haber ajanslarının müşterilerini nasıl destekleyebileceği", "Haber güvenliği ve siber güvenlik", "Z Kuşağına haberle ulaşmak", "Gazetecilerin çalışmalarını hangi teknolojiler şekillendiriyor?", "Medya endüstrisinin hangi yeniliklere ihtiyacı var?", "Yapay zeka, medya endüstrisini nasıl bozabilir ve yapay zeka haber odalarını nasıl değiştiriyor?", "Yapay zeka haber kuruluşlarının geleceği için ne anlama geliyor?" konuları ele alındı.

AA, yenilikçi teknoloji projelerini uluslararası medya etkinliğinde tanıttı

AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, konferansta "geleceğin kodu" temasıyla AA'nın "muhabir drone" ve yapay zeka destekli uygulama projeleri konusunda haber ajansları yöneticilerine sunum yaptı.

Yüksel, sunumunda, dijitalleşme ve yapay zekanın haber ajansları için artan önemine dikkati çekerek, AA'nın yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Yüksel, "AA olarak hedefimiz bir teknoloji merkezi, teknoloji üreticisi olmak. Gelişmiş bir muhabir drone geliştirdik. Çeşitli yapay zeka destekli uygulama projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bunları haber üretimimiz için kullanıyoruz. Hedefimiz gelecekte bu ürün ve hizmetleri satmak." dedi.

Konuşmasının ardından Yüksel, AA tarafından üretilen ve ilk kez geçen günlerde Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) görücüye çıkan gelişmiş "muhabir drone"u tanıttı.

Diğer dronlara göre daha düşük maliyetle tasarlanan ve çift kamera özelliğine sahip olan "muhabir drone" ile canlı yayın yapılabiliyor.

Yüksel ayrıca, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

"Yapay zeka, haber ajansları için önemli zorluklar oluşturmasının yanında yeni fırsatlar da sunuyor"

MINDS Yönetim Kurulu Başkanı Kimmo Laaksonen, konferansın siber güvenlik, dijitalleşme ve yapay zeka gibi haber ajanslarının karşılaştığı ortak zorluklara odaklandığını vurguladı.

Laaksonen, "Yapay zekanın ne kadar hızlı geliştiğine bakarsanız 10 yıl, 20 yıl içinde nerede olacağımızı kimse bilmiyor. Bu yüzden ilginç ve aynı zamanda biraz da korkutucu." dedi.

Aynı zamanda Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Laaksonen, yapay zekanın haber ajansları için önemli zorluklar oluşturmasının yanında yeni fırsatlar da sunduğunu ifade etti.

Laaksonen, yapay zekanın haber üretiminin hızını ve verimliliğini artıracağını ancak birçok uzmana göre gazetecilerin yerini tamamen almasının mümkün olmadığını belirterek, "Hala gazetecilere ihtiyacımız olacak, hala ürettiğimiz şeyin güvenilir ve aynı zamanda doğru olmasını sağlamak için gerçekten karar verecek insanlara ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

"Haber ajansları arasında işbirliğini geliştirmek, verimliliği artırabilir, maliyetleri düşürebilir"

MINDS International Genel Müdürü Wolfgang Nedomansky de konferansta AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki konferansın; haber ajanslarının projelerini, deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmaları için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Nedomansky, "Burada paylaşımlar yapıyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bir şeyleri ortak geliştirmeyi, birbirimize lisans vermeyi konuşuyoruz. Yürüttüğümüz pek çok ortak proje var. Örneğin, içerik yönetim sistemleri gibi..." ifadelerini kullandı.

Birçok haber ajansının, kendi ülkelerindeki piyasa için çözümler ya da yeni inovasyonlar geliştirdiğini aktaran Nedomansky, "Ama böyle olduğunda potansiyel çok sınırlı. Aslında her ülkede tekerleği yeni baştan keşfetmeye gerek yok." dedi.

Nedomansky, haber ajansları arasında teknoloji, yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini geliştirmenin verimliliği artırabileceğini, maliyetleri düşürebileceğini vurguladı.

MINDS International, daha önce Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir projenin ardından Eylül 2007'de bir dernek olarak kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan MINDS, medyanın küresel ölçekte dijitalleşmesini ve halka yönelik yenilikçi medya hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, Reuters, DPA, The Associated Press (AP), The Canadian Press (CP) gibi ulusal haber ajansları MINDS International'ın üyeleri arasında yer alıyor.