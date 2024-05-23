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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi yemekleri Viyana'da tanıtıldı

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen yemek atölyesinde Ege Bölgesi'ne ait yemekler hazırlandı. Atölyede katılımcılar, İzmir köfte, vişneli yaprak sarma, limonata ve kalburabastı tatlısı yapmayı öğrendi. Etkinlikte, Ege Bölgesi mutfağının çevre dostu olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin hazırlandığı bir yemek atölyesi düzenlendi.

Yemek atölyesine, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Şef Ömer Faruk Bingöl, Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli farklı ülkelerden diplomat eşleriyle Ege Bölgesi'ne özgü yemekler hazırladı.

Atölyede katılımcılar, İzmir köfte, vişneli yaprak sarma, limonata ve kalburabastı tatlısı yapmayı öğrendi. Yöresel lezzetleri ilk defa tecrübe eden katılımcılar, daha sora hazırladıkları yemekleri tatma fırsatı buldu.

Etkinlikte, Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin yapımında atık oranının çok az olduğu ve bu mutfağın tam bir çevre dostu olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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