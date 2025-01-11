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TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve yurt içi ile dışında çekilen önemli fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahin, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirirken, özgür Suriye, bilim ve günlük hayat temalarına dikkat çekti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" ve "İsmi silinirken" karelerini tercih eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"14 yıldır Suriye'de zulüm gören insanların özgür şekilde ibadet edebilmesiyle alakalı Emevi Camisi'nde namaz kılmaları... Bu, çok önemli. Suriye, tarihi, geçmişi olan bir ülke. Maalesef mevcut yaşanan durumlar ülkeyi çok farklı noktalara götürdü. 'İsmi silinirken' fotoğrafında Hafız Esad'ın ismi silinmiyor, kazınıyor. Bu kare çok şey anlatmış. Çeken kardeşimizi tebrik ediyorum. Tarihe vesika olabilecek bir fotoğraf çekmiş."

Şahin, "Haber" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" ve Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" fotoğrafını oylayarak, Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun bilim adına yapılacak olan çalışmalarda yer aldığını gösteren önemli kare nitelemesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının okyanus ötesinde yaptığı çalışmaların gelecek, bilim ve insanlık için çok önemli buluşlara vesile olacağını belirten Şahin, "Bu çalışmaların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini seçerek, Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerinden olan Büyük Çamlıca Camisi'nin, bu dönemde yapılan ve "İstanbul'a mühür olarak vurulmuş" en büyük eserlerden olduğunu dile getirdi.

Aynı kategoride Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını da tercih eden Şahin, kareyi gördüğünde kendi çocukluğunu hatırladığını anlattı.

Şahin, kendi çocukluğundaki mutluluğu çocukların gözlerinde gördüğünü ifade ederek, onların eğlenmek için pahalı eşyalara ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih eden Şahin, şunları kaydetti:

"Genç yaşta büyük başarılara imza atan futbolcu kardeşimiz Arda Güler'in inançla başarısını birleştirerek, bir tevekkül işareti olan gençlerimize rol model olabilecek bu saygı gösterisini çok anlamlı buluyorum. Futbola ilgi gösteren küçük genç kardeşlerimizin Arda Güler'i örnek aldığını düşünüyorum. Bu yapmış olduğu selamlama, dünya futbolunda gösterilen bir hareket olduğunu düşünüyorum."

Şahin, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu da dile getirdi.

AA'nın Yılın Kareleri oylamasının gelenekselleştiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her bir kare birbirinden değerli ve anlam taşıyor. Seçmekte çok zorlanıyoruz. Kategorilerin seçimi de çok güzel. Hayatımızın her bir parçasından fotoğraf demetleri var. Onların arasından seçmekte zorlandık. Dünyadaki güncel olayları da bir ana başlık halinde özel kategori olarak her yıl farklı başlık altında seçime sunuyor. Bu yıl 'Özgür Suriye' kategorisi büyük anlam taşıyor. Özgürlüğüne kavuşan insanların öncesinde yaşamış olduğu dramları da fotoğraflarla yansıtmış arkadaşlarımız. Emeği geçenlere ve AA'ya çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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