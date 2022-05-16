Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da konser verecek - Haberler

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Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da konser verecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da konser verecek

Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Pozitif ve Pasion Turca iş birliğiyle düzenlenen konserde Maalouf, 16. albümü "Capacity to Love" turnesi kapsamında yeni parçalarını dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan İbrahim Maalouf, 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Maalouf, aynı zamanda Sting, Salif Keita, Amadou ve Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007'den bugüne kadar yayımladığı 15 albümde prodüktör, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen virtüözün birçok film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Parkorman, Haziran, Lübnan, Müzik, Güncel, Haberler

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