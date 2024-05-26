Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 27 günde 2 bin 488 kişiyle görüştü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, seçimlerin ardından 27 günde makamında 2 bin 488 kişiyle görüştüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Genç'in, seçimlerin ardından bir yandan Trabzon'un öncelikli projelerinin takibi için Ankara'da üst düzey görüşmeler yaparken, diğer yandan halkın taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Genç'in seçimden sonra 27 günde 2 bin 488 kişiyle makamında görüştüğü vurgulandı.

Halk buluşmaları kapsamında da Genç'in 240 vatandaşla gün boyu bir araya gelerek, taleplerini dinlediği aktarılan açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Halkın katılımını sağlayarak daha şeffaf, daha demokratik ve daha etkili bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Halk buluşmalarının, şehir yönetimimizi şekillendirmede ve projelerimizi planlamada bizlere yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu sayede Trabzon'u hep birlikte daha yaşanabilir, daha modern ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirebiliriz."