Tokat'ın Niksar ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yalı köyü yaylasında çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan M.Ç. ile kardeşler A.Ö. ve M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kardeşler A.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalı köyü yaylasında aralarında husumet olan M.Ç. ile kardeşler A.Ö. ve M.Ö. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
M.Ç, ambulansla sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Jandarma ekipleri, olay sonrası kardeşler A.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.