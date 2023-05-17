Tekirdağ'da STK'ler belediyenin depremzedelerin konaklamalarına son verme kararını protesto etti

Tekirdağ'da bazı sivil toplum kuruluşları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedelerle ilgili karara tepki gösterdi.

Tekirdağ'da bazı sivil toplum kuruluşları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedelerle ilgili karara tepki gösterdi.

Belediye önünde bir araya gelen STK üyeleri düdük çalıp belediyenin kararını protesto etti, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı istifaya davet etti.

Grup adına açıklama yapan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, Kahramanmaraş'taki depremlerde millet olarak büyük acı yaşandığını söyledi.

Herkesin depremzedeler için seferber olduğunu belirten Çalışkan, "Maalesef dün milletimizin bu kadirşinaslığına halel getirilmiştir. Milletimizin bu kadirşinaslığına halel getiren kimdir. Şehrimiz için utanç verici olarak gördüğümüz bu hareketi maalesef şehrimizin emini olarak gördüğümüz belediyemiz yapmıştır. Tekirdağ Sivil Toplum Platformu olarak 'Mazlum ve mağdurun kimliğine bakılmaz, dili, dini, ırkı ve siyasi görüşü sorgulanmaz.' düsturu gereği bugün burada toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Çalışkan, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan sonuçları tartışma konusu yapan zihniyetin provokatif söylemleri sonucu depremzedelere karşı hakaret içeren paylaşımlar yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu provokasyonların yapıldığı bir atmosferde, maalesef deprem bölgesinden şehrimize barınmak için davet edilerek getirilen depremzedelerin henüz kendilerine bildirilen konaklama süreleri dolmadan, belediye tarafından misafir olduğu otellerle sözleşmeleri feshedilerek kardeşlerimiz mağdur edilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası hemen insanları barınma yerlerinden, tesislerden çıkarmak, siyasi bir kinin yansıması olarak kamuoyuna yansımıştır. Bu iddia doğrudur, yanlıştır onu bilemeyiz ama bildiğimiz bir doğru var ki o da bu yapılanın son derece yanlış olduğudur."

Çaresiz kalan depremzedelerin haklı itirazlarının maşeri vicdanda yankı bulduğunu vurgulayan Çalışkan şunları kaydetti:

"Zorda ve darda kalan mazlumlara kucak açan şehrimizin adını ülke gündemine bu utanç verici hadise ile duyuranları şiddetle kınıyor, Tekirdağ halkı olarak bu kararı gayriinsani ve utanç verici bulduğumuzu ifade ederek bu yanlıştan beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Tekirdağlılar olarak depremzede kardeşlerimizi misafir etmekten onur ve şeref duyduğumuzu ifade ediyor, CHP'li belediye yönetimini bu gayriinsani karardan dolayı, depremzede kardeşlerimizden özür dilemeye, mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. Bu kararın arkasında Tekirdağ halkının olmadığını, Tekirdağlıların bu yanlışı tasvip etmediğini ve şehrimizin bu haberlerle anılacak bir şehir olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekirdağ'ı utandıranlar utanmalıdırlar."

Çalışkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir edilen sınırlı sayıdaki depremzedeye bakmayacaksa bu kararı alenen ilan etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekirdağ halkının depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayan Çalışkan sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeşlerimizin yanındayız. Okullar devam ederken depremzede kardeşlerimizi evsiz barksız bırakmak eğitim öğretimin devam ettiği bir süreçte çocuklarımız için de çok büyük haksızlıktır. Hiç kimsenin çocuklarımızı travmatize etmeye, mağdur etmeye hakkı yoktur. Bunları düşünemeyecek kadar insaf ve izandan yoksun belediye yöneticilerinin durumu ilimiz adına kaygı ve utanç vericidir. STK'ler olarak bu kusurlu, faullü harekete kırmızı kart gösteriyor, dur ihtarı çekiyoruz. Bu utançta imzası bulunanlar gereğini yapmalı, görevlerinden bir an önce istifa etmelidirler."

Açıklamanın ardından belediye önüne silah çelenk bırakmak isteyen STK üyeleri ve güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra silah çelenk bırakan grup üyeleri düdük çalarak alandan ayrıldı.

Açıklamadan önce bazı depremzedelerin görüşme için belediye araçları ile belediyeye getirildiği görüldü.