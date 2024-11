TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Bakan Ali Yerlikaya: "Ülkemizdeki Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı 2 Milyon 935 Bin 742'dir"

(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda; Türkiye'de 4 milyon 174 bin 706 yabancı olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Türkiye'de yaşamını sürdüren geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 935 bin 742'dir" dedi. Yerlikaya, 6 Şubat deprem kayıplarına ilişkin "30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Yerlikaya, ilk olarak misyon ve vizyonlarına ilişkin "Bu süreçte 'Halka hizmet, Hak'ka hizmettir' anlayışını, yüreklerine nakşederek milletimize aşk ile hizmet etmekten şeref duyan çalışma arkadaşlarımın tümüne ve onların değerli ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin her bir ferdini, huzurlarınızda sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı ödeneğinin toplam 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin TL olduğunu açıklayarak, "Öncelikle; her kuruşunda milletimizin alın teri olan, bakanlığımızın 2025 yılı bütçe rakamlarını arz etmek isterim. Bakanlığımız bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payı yüzde 8'dir. Değerli komisyonumuza sunduğumuz toplam ödenek teklifimiz 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin TL'dir. Toplam bütçenin yüzde 8,81'ini, bakanlık merkez birimleri bütçesi, yüzde 91,19'unu bakanlığımıza bağlı kuruluşların bütçeleri oluşturmaktadır. Ödeneğimizin 779 milyar 747 milyon 196 bin TL'si cari ödenekler, 314 milyar 238 milyon 773 bin TL'si de yatırım ödeneğidir. Yatırım ödeneğimizin yüzde 85'lik kısmı, deprem ödeneğidir" diye konuştu.

Yerlikaya, 31 Ekim itibarıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı 620 bin 339 personel olduğunu söyledi. Bu yıl içerisinde 11 bin 611 yeni aracın Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının hizmetine girdiğini belirten Yerlikaya, "Araç sayılarımızı artırmak ne anlama mı geliyor? Gece ve gündüz ekip sayılarımız artıyor. Böylece ekiplerimiz daha etkin denetim yapıyor, daha görünür oluyor. Önleyicilik ve caydırıcılığımız güçleniyor. Hızlı yakalama yapılıyor. Vatandaşlarımızın çağrılarına daha çabuk dönüş sağlanıyor ve ekip sayılarımızın artışından vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet; bizi daha da heyecanlandırıyor" ifadesini kullandı.

"Jemus: Türkiye'nin ilk ve en büyük haberleşme projesidir"

Yerlikaya, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) kurulumunun 77 ilde tamamlandığını, KETUM'un ise 26 ilde etkin hale geldiğini açıkladı. Yerlikaya, PTS noktası sayısını 4 bin 43'e, Mobil PTS sayısının ise 864'e yükseltildiğini bildirdi. Bu yıl 23 bin 30 yaka kamera alımını gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, "2025 yılında yaka kamerası takması gereken tüm personelimizin bu sisteme geçmesini planlıyoruz" dedi.

Terör operasyonları...

Yerlikaya, terör operasyonlarına ilişkin, "Bu yılın ilk 10 ayında kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın ilk 10 ayında, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz 4 bin 177 operasyonda 935 şahıs adli makamlarca tutuklandı. DEAŞ ve sol terör örgütleri gibi hain yapılar, emelleri itibarıyla farklılık gösterse de beslendikleri yer aynıdır. Bu amaçla DEAŞ'a karşı düzenlediğimiz bin 205 operasyonda 655 şahıs tutuklandı. Sol terör örgütlerine yönelik olarak 545 operasyonda da 129 şahıs tutuklandı. Terörün finansmanına yönelik 192 operasyon düzenledik" bilgisini paylaştı.

Bu yılın ilk 10 ayında, 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eyleminin engellendiğini bildiren Yerlikaya, "Hangi renk kategoride aranırlarsa aransınlar, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşmış bu hainleri, mutlaka ama mutlaka buluyor ve yok ediyoruz. Bu yıl içinde; sözde 35 üst düzey terörist, kahramanlarımızca etkisiz hale getirildi. Türkiye; terörün başını ezmeye, hainlerin yuvalarını dağıtmaya kararlıdır" dedi.

"Her 100 olaydan 98'ini aydınlattık"

Yerlikaya, asayiş suçlarıyla mücadele konusunda, şöyle konuştu:

"2023 yılının ilk 10 ayında 'kişilere karşı işlenen suçlarda' toplam olay sayısı 654 bin 385'di. Verilen bu büyük mücadeleyle bu sayı, 2024 yılının ilk 10 ayında 23 bin 430 azaldı. Evet, 23 bin 430 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak yüzde 97,8'e ulaştı. Yani her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı ve adalete teslim edildi.

'Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda', 2023 yılının ilk 10 ayında olay sayısı 244 bin 457'ydi. 2024 yılının ilk 10 ayında, 72 bin 859 daha az olay meydana geldi. Azalış oranı yüzde 29,8. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 14,4 artarak yüzde 81,3'e ulaştı. Son 1 yılda; kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısı toplam 96 bin 289 azaldı.

"90 bin 317 silah ele geçirdik"

Son 10 ayda düzenlenen operasyonlar sonucunda 52 bin 271'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 317 silah ele geçirdik. 100 bin 317 şahıs hakkında ise işlem yaptık. Gazi Meclisimizin ve milletvekillerimizin destekleriyle çıkacak olan yeni yasayla birlikte inanıyorum ki, ruhsatsız silah kullanımının cezası çok daha caydırıcı olacaktır."

"İlk on ayda 276 kadın cinayeti işlendi"

Bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti işlendiğini söyleyen Yerlikaya, "Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. Bin 500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi'nde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe 'önleyici tedbir', 44 bin 393 kadına 'koruyucu tedbir' kararı verildi.

Organize suç örgütleri...

Yerlikaya, organize suçlarla mücadele konusunda, şöyle konuştu:

"2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyon düzenledik. 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında: bu çetelere ait 36 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

352'si kırmızı bülten ve 161'i kırmızı difüzyonla aranan olmak üzere, toplam 513 şahsı yakaladık. Suç nerede olursa olsun, suçlu kim olur olsun; peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Uluslararası alanda ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz etkin operasyonlar sayesinde, kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye'ye iadesini sağladık. Aynı zamanda yurt dışında olduğunu değerlendirdiğimiz 538 şahısla ilgili de kırmızı bülten çıkarttık.

Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon TL vergi

kaybı önlendi."

Uyuşturucu operasyonları

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik 41 bin 296 operasyon yapıldığını ve operasyonlar sonucu 29 bin 738 şahsın tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu kabine dönemimizde uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısı ise 48 bin 163. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yılın ilk 10 ayında; 31 tonu esrar, 25 tonu metamfetamin olmak üzere toplam 81 ton uyuşturucu madde yakaladık. 60 milyon adet farklı uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle 112 milyon kenevir kökü ele geçirdik.

Kabine dönemimizde yaptığımız operasyonlar sonucu, günde yaklaşık 100 zehir taciri tutuklandı. Ayrıca günde ortalama 342 kilo uyuşturucu madde, 172 bin farklı uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 517 bin kenevir kökü ele geçirildi. Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirmeliyiz."

"52 bin 593 sosyal medya hesabı engellendi"

Yerlikaya, siber suçlarla ilgili "2024'ün ilk 10 ayında siber devriyelerimiz, tüm suç kategorilerinde, siber mecralar üzerinden 91 bin 512 suç unsuru şahıs/ hesap tespit etti. Bu yıl siber devriyelerimizin tespit ettikleri suç unsurlarına yönelik operasyonlarda 5 bin 832 URL Hesabı /web sayfası, 52 bin 593 sosyal medya hesabı engellendi" diye konuştu.

"Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 935 bin 742'dir"

Türkiye'de 4 milyon 174 bin 706 yabancı olduğunu söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaşamını sürdüren geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 935 bin 742'dir. Ülkemiz genelinde, 2023 Eylül ayında yasal kalış hakkı bulunan tüm yabancıların adres tahkikatlarına başladık. Bu süreç, 2024 yılı Mayıs ayına kadar sürdü. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden; 731 bin 146'sının adreslerinin, 'güncel olmadığı' tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. 81 ilimizde valiliklerimiz koordinesinde; STK'larla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 580 bin 819 Suriyeli, adreslerini güncelledi veya adres güncellemek için randevu aldı. Bu yılın ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 şahıs tutuklandı. Sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapmıştır."

"75 depremzedeyi arama çalışması devam ediyor"

Yerlikaya, 6 Şubat 2023 depremlerinde 53 bin 725 can kaybı ve 107 bin 213 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, deprem kayıplarına ilişkin şöyle konuştu:

"Depremden sonra 161'i çocuk, 379'u yetişkin 540 depremzede hakkında kayıp müracaatı yapıldı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, DNA eşleşmesi, ölüm tespiti ve ölüm karinesi düzenlendi. Bu çalışmalar sonrası 13 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları devam eden 75 depremzedenin 50'si Türk vatandaşı, 25'i yabancı uyrukludur."

Yerlikaya, deprem yardım kampanyasında 140 milyar 924 milyon 650 bin 776 TL bağış yapıldığını ve bunun 119 milyar 383 milyon liralık kısmının depremzedeler için kullanıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Bağışlar depremzedeler için harcanmaya devam ediyor. Depremden zarar gören hanelere gerçekleştirilen destek ve yardım ödemeleri kapsamında ise toplam 142 milyar 320 milyonu aşkın kaynak aktarıldı" dedi. Yerlikaya, deprem konutlarıyla ilgili 130 bin 565 konutun kura çekimi tamamlandığını da bildirdi.