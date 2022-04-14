Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nin kapatılma davası

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne yönelik derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin dava açtı. İlk duruşmada, İstanbul Valiliği avukatı davanın kabulünü talep ederken, Aile Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Davalı dernek avukatları ise davanın reddini istedi.

İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, davacı İstanbul Valiliği avukatları ve davalı dernek avukatları katıldı. İstanbul Valiliği avukatı Gülnur Kara Kucur, "Dernek, Bilgi Üniversitesi tarafından proje kapsamında kurulmuştur. 2007 yılı Eylül ayında toplum merkezi faaliyetlerine son vermiştir. Ancak dernek hala devamını sürdürmektedir. Derneğinin amacının gerçekleşmesi olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilsin" dedi. Avukat Kucur, derneğin amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale gelmesi nedeniyle İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava bulunduğunu ifade ederek Aile Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin de kabulünü istedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

DERNEK AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

AİLE BAKANLIĞI AVUKATINDAN GEREKÇESİNİ SUNMASI İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel