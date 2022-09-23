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Msb: "Ukrayna Limanlarından 12 Gemi Tahıl Yüklü Olarak Hareket Etti"

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Msb: 'Ukrayna Limanlarından 12 Gemi Tahıl Yüklü Olarak Hareket Etti'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklamasını yaptı.

MSB, Ukrayna'dan dünyaya yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Güncel Haberler

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