SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde ölü yunus, sahilde kayalığa vurdu.

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kayalık alanda hareketsiz yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Gelen ekipler, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen ölü yunus için incelemelerde bulanacak.