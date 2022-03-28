SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU - Haberler

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SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'un Sürmene ilçesinde ölü yunus, sahilde kayalığa vurdu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde ölü yunus, sahilde kayalığa vurdu.

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kayalık alanda hareketsiz yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Gelen ekipler, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen ölü yunus için incelemelerde bulanacak.

SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

SÜRMENE SAHİLİNE ÖLÜ YUNUS VURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık, Sürmene, Güncel, Haberler

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