Stratcom Summit 24'te "veri güvenliğiyle kamu yararını sağlama" konusu ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka : Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit 24) "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Global Persuasion Strategies Müdürü Dr. Nancy Snow'un moderatörlüğünü yaptığı panele Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dino Selimoviç, İspanya Nebrija Üniversitesinden Prof. Dr. Carlos Galan Cordero, All Tech is Human Yardımcı Direktörü Sandra Khalil, CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta ve Innovative Solution Partners Inc. Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mariyah Saifuddin konuşmacı olarak yer aldı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Selimoviç, dijitalleşmenin, yolsuzluğun önüne geçmekte önemli rol oynadığını belirterek, dijital araçlarla bireylerin yolsuzluk yapma ihtimalinin azaltıldığını vurguladı.

Bosna Hersek'in Avrupa'nın kalbinde, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik yolunda bir ülke olduğunu kaydeden Selimoviç, kendilerini AB ile hizaladıklarını söyledi.

Selimoviç, "Kişisel verilerin korunmasına dair yeni bir kanunumuz hazırlanıyor. AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile bağlantıları olacak. Yapay zeka stratejimiz, henüz hükümet seviyesinde yok fakat bu konuyla ilgili tartışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Selimoviç, AB'nin Yapay Zeka Yasası'nı izleyeceklerini ve bu regülasyonları kendi çalışmalarına adapte edeceklerini dile getirdi.

İspanya Nebrija Üniversitesinden Cordero da ülkesindeki veri korumayla ilgili şeffaflık kanunlarına değindi.

Bilgiye erişimde sektörlerde vatandaşların güvenliğinin korunmasının önemine dikkati çeken Cordero, İspanya'da siber güvenlikle ilgili çok sayıda kanunun olduğunu söyledi.

Cordero, hükümetin regülasyonları konusunda da bilgi sahibi olmanın önemini vurguladı.

"Sorumlu yapay zeka" vurgusu

All Tech is Human Yardımcı Direktörü Khalil de yapay zekanın kullanımının etik ve toplumsal değerlerle eş güdümlü olması gerektiğini belirterek, "sorumlu yapay zeka" ilkelerinin önemine değindi.

Yapay zekanın kötü ya da kötücül niyetleri bulunan bir şey olmadığını vurgulayan Khalil, yapay zekayı iyi yönde kullandırmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Khalil, kullanıcıların sürekli yapay zeka eğitimleri almalarını istediklerini belirterek, kararların yapay zekayla nasıl alındığının şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Fikir liderleri gibi hareket ettiklerini anlatan Khalil, konunun uzmanlarını bir araya getirip seslerini duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Gerçek bilginin Türkiye'den geldiğini biliyorum"

CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta, uluslararası sistemin birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kesinlikle yapay zeka yepyeni bir noktayı açmış oldu. Yapay zekayı tekerliğin icadı gibi düşünebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Giannotta, "Sadece yerel adalet için değil global adalet için de Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum." dedi.

En büyük hibrit tehditlerden birinin dezenformasyon olduğunu kaydeden Giannotta, "Türkiye'nin yerel bir aktör olarak gerçekleri TRT, Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığının çalışmalarıyla yansıtmasının" çok önemli ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

Giannotta, İtalya'dan geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu tür krizler olduğunda medyanın bilgiyi nasıl portrelediğini, Avrupa'da nasıl yansıttığını, resmettiğini biliyorum. Bazen sanki bir eşleşmeme olabiliyor ama Türkiye'de hakikaten bu cesaret, bu saygınlık, bu onur var. Nasıl anlatacağını hatta bir eleştiri dahi gelse nasıl resmedeceğini daha iyi biliyorlar ve bu konuyla ilgili de İletişim Başkanlığının yapmış olduğu önemli yatırımlar da var. Mesela dezenformasyon platformu var. Gerçeklerin kontrol edildiği bir platform, Fact-Checking platformu var. Süreçlerin, arka planın, bilginin ana kaynağının önemsendiği bir süreç işletiyorlar. Bence çok önemli."

Giannotta, Türkiye'nin kamu diplomasisi konusunda oldukça aktif olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." ifadesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları yönündeki haberleri Batı medyasında göremediklerini kaydeden Giannotta, "İtalya'da ben aslında çok fazla haber izlemiyorum. Haber okumuyorum çünkü gerçek bilginin Türkiye'den geldiğini biliyorum. Bu, tabii İletişim Başkanlığı sayesinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Giannotta, devlet medyasının sahadan haber yapmasının önemine dikkati çekerek, "Suriye'de mesela bir gelişme yaşandığında ilk Türk gazeteciler oraya gittiler. İlk bilgi kaynağı onlar oldular bizler için. Bu nedenle bu tür sürdürülebilir iletişim kampanyalarının önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Innovative Solution Partners Inc. Kurucu Ortağı ve CEO'su Mariyah Saifuddin de yapay zekanın yeni olmadığını, uzun süredir var olduğunu söyledi.

Verilerin işlenmesinin önemine dikkati çeken Saifuddin, verileri en iyi şekilde işlemeyi ve ondan faydalanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Saifuddin, tedarik zincirinin Kovid-19 salgını sırasında çok hasar aldığını belirterek, tedarik zincirinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.