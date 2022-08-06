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Son dakika haber! Üniversiteli Cemal, doğum gününde trafik kazasında öldü

Son dakika haber! Üniversiteli Cemal, doğum gününde trafik kazasında öldü

Son dakika gündem haberi: ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi Cemal Tatar (20) hayatını kaybetti, arkadaşı Birkan Yılmaz yaralandı.

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ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi Cemal Tatar (20) hayatını kaybetti, arkadaşı Birkan Yılmaz yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Tatar'ın doğum gününde öldüğü ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Kopmuş mevkisinde meydana geldi. Birkan Yılmaz yönetimindeki 08 AT 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu seyir halindeki Kazakistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden sürücü Birkan Yılmaz'ı yaralı olarak çıkartırken, yanındaki Cemal Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Çanakkale'de üniversite okuyan ve yaz tatili için ailesinin yanına Artvin'e gelen Cemal Tatar'ın, doğum günündeki kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Hayati Akbaş - Güncel

Artvin Tatar Güncel Haberler Son Dakika

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