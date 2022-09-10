Son dakika haber | Trabzon'da yatalak hasta yangında hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Akçaabat ilçesinde çıkan yangında, yatalak hasta hayatını kaybetti. Akçaabat ilçesinde çıkan yangında, yatalak hasta hayatını kaybetti. Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Yaylası'nda bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yatalak hasta olduğu öğrenilen 90 yaşındaki Zeliha Altunay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Altunay'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Akçaabat İtfaiye Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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