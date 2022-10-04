Son dakika haber: İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetimde bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetimde bulunuldu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı. Pendik Kurtköy'deki Rasim Özdenören Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde öğrenci servisinde rehber personel bulundurmayan sürücüye 427 lira para cezası uygulandı. Ayrıca okul çevresinde bulunan tekel bayisine giren ekipler, evrak kontrolünün ardından iş yeri çalışanlarına, öğrencilerle yaşı küçük olanlara sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Güncel Haberler Son Dakika

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