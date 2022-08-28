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Son dakika haber | Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Son dakika haber | Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'un Karayazı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AAP 075 plakalı minibüs, Göksu yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 30 yaşındaki Yaşar B. hayatını kaybetti, A.K, B.A, M.K, Y.A, A.K, A.A, Y.A. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

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