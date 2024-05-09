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Somali Hükümeti, Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun Çalışmalarını Durdurma Kararı Aldı

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Somali hükümeti, Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) çalışmalarını durdurma kararı aldığını bildirdi. Mektupta, hükümetin bağımsızlığı tercih ettiği ve kendi işlerinde bağımsız olma zamanının geldiği vurgulandı.

Somali hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) çalışmalarını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek, Misyon'un ekimde sona erecek görev süresinin yenilenmemesi talep edildi.

Mektupta, Somali'nin "kendi işlerinde bağımsız olma" zamanının geldiği vurgulanarak, hükümetin özellikle güvenlik ve siyaset alanlarında büyük ilerleme kaydettiği ve bu yönde atılan adımlarda bağımsızlığı tercih ettiği kaydedildi.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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