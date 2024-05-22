Sinop Üniversitesi'nden Filistin ile Dayanışma Dinletisi

Sinop'ta, üniversite öğrencileri tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin ile dayanışma dinletisi" gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda şiirler okunarak, ilahiyat fakültesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından segah ve uşşak makamından eserler seslendirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de gerçekleştirildiği programda, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Filistin halkına uygulanan insanlık dışı zulmün bir an önce son bulmasını dileyerek, "Sinop Üniversitesi olarak her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür programlarla orada yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek çok önemli. Öğrencilerimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.