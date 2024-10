Sinan Ateş Suikastı Davasında Karar Açıklandı... Ayşe Ateş: "Beklesinler Bir Dahaki Dosyada Görüşeceğiz Onlarla"

Haber: Esra Tokat - Mehmet Oflaz Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar açıklandı. Karar sonrası açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı" dedi. Ateş, ayrılan dosyayı işaret ederek, "O dosyanın açılması için iddianamenin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Duruşmaları takip eden CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kararı, "Bugün tetikçiler cezalarını aldılar, adalet yerini buldu ama ikinci bir sorumuz daha var, Sinan Ateş niçin öldürüldü? Bunun yanıtını henüz almış değiliz" diye değerlendirdi.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar açıklandı. Sanıklar tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Beklesinler bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla" ifadelerini kullandı. Dava sürecinde duruşmaları takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu dava burada bitmedi" diyerek şöyle konuştu:

"Bu cinayette 2 önemli soru var. Birincisi Sinan Ateş'i kim öldürdü. Bugün tetikçiler cezalarını aldılar, adalet yerini buldu ama ikinci bir sorumuz daha var, Sinan Ateş niçin öldürüldü? Bunun yanıtını henüz almış değiliz. Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek failleri gerçek katilleri perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğini öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz. İkinci dava siyaset tahimnimiz açısından son derece önemli bir dava olacaktır."

Ateş ailesinin avukatı Hüseyin Kaya, kararların tatmin edici olduğunu fakat soruşturmanın devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yüz yıllık cumhuriyetimiz çok fazlaca adli problemler trajedilerle karşılaltı ama ağır aksakta olsa yargımız büyük oranda bu problemleri çoğunlukla adaletin tecellisiyle gerçekleştirdi. Belli ölçüde eksikliklerimiz var yargının bağımsız tarafsız ve etkiden uzak bırakıldığında hem gecikmeden hem de adalete en uygun kararları verebilme potansiyelini gözlemliyoruz. Bugün burada bu soruşturma ile ilgili bir karar verildi. Bu karar iddianamenin içeriği itibarıyla sorgulanan soruşturma dosyasının bu davada bu kavuşturmadaki hali itibarıyla belli oranda tatmin edicidir. Soruşturmanın devam edeceği görülmektedir. Neticeye hep birlikte yargıya saygı göstererek, onun saygınlığını arttırarak varabiliriz. Ne olur medya medyalığını, siyaset siyasetliğini, yargıya da yargısını yapabilme potansiyelini ve imkanını sağlayalım. Çok sağlıklı bir ortamda adaletin tecellisini bekleyelim. Herkes üzerine düşeni tarif edilen sınırlar içerisinde gerçekleştirsin."

"Biz intikam değil, adalet istiyoruz"

"Yargılamada ayakçılar yargılandı" diyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ayrılan dosyaya ilişkin, "O dosyanın açılması için iddianamenin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Ateş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu cinayetten toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturuldu. Bu dosya ortadan ikiye ayrıldı. Ayakçılar ve azmettiriciler olarak. Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. 'Bizimle alakası yok, bize iftira atıyorsunuz bize kumpas kuruyorsunuz' diye bizi suçlayanlar aslında kendilerine kumpas kuranların içerde müebbeti alanlar ve onları azmettirenler olduğunu anlamalıdır. Birisi 'kumpas yapıyorsa' kumpası onlar yapıyor. Pensilvanya ise işte Pensilvanya burada ve elini kolunu sallayarak dışarda dolaşan azmettiricilerdir.

Herkes dönsün kendi içine baksın kendiyle hesaplaşsın. Biz onlardan itidal beklerken onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılama yapılmaması için hukuku çiğnemek için suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak için suçluları yargıtmamak için bize parmak sallıyorlar. O parmak sallamanın o tehditlerin sonuçlarını da bugün yaşadık. Biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Adil bir yargılama istiyoruz. Gerçek suçlular suçu hangi oranda suçluysa o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sinan öldürüldü kenara çekilip sussaydık, konuşmasaydık hiçbir şey yapmasaydık o zaman onlar çok mutlu olacaktı herhalde.

"Hiçbir yere gitmiyorum, hiçbir yere kaçmıyorum"

Şimdi onların hayalleri 'biz vazgeçelim gidelim.' Ayşe Ateş yurt dışına kaçacak gibi hayalleri var. Hiçbir yere gitmiyorum, hiçbir yere kaçmıyorum sonuna kadar, gücümün yettiği yere kadar yanımdaki, arkamdaki, akıl ve vicdan sahibi her bir vatan evladıyla adalet yürüyüşünü her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Beklesinler bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla. O dosyanın açılması için iddianamenin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım."