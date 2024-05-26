Silvan'da öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistinlilere hazırladıkları Türk Bayrağı ve "Gazze" koreografisiyle destek verdi.

Silvan ilçesi Karamusa Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek amacıyla öğretmenlerinin desteğiyle koreografi, sergi ve video klip hazırladı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Filistin bayrağında yer alan renkteki kartonlarla "Gazze" yazıp kalp şekli oluşturdu.

Video klipte ise öğretmen ve öğrencilerin, "Sokaklarda Çocuk Sesleri", Şarkı söyleyen Bülbüller", "Cıvıl Cıvıl Öten Kuşlar" Evlerden Gelen Yemek Kokuları", "Sokaklarda Bomba Sesleri gibi mesajlarına yer verildi.