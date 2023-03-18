Siirt'te şiddetli yağış uyarısı

Siirt Valiliği, meteoroloji verilerine dayandırarak yaptığı açıklamada, yerel kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak olabileceği uyarısında bulundu.

Siirt Valiliği, meteoroloji verilerine dayandırarak yaptığı açıklamada, yerel kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak olabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların 1800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dal yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.