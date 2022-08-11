Senegal'de kaçak yollarla İspanya'ya geçmeye hazırlanan 143 kişi yakalandı

Senegal'de kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adası'na geçmeye hazırlanan 143 kişi yakalandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece, ülkenin güneyindeki Fimela ve Nianing şehirlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye hazırlanan 143 kişinin yakalandığı kaydedildi. Bu kişilerden yaklaşık yarısının Senegal vatandaşı olmadığı vurgulanırken, milliyetlerine ilişkin açıklama yapılmadı.

İnsan kaçakçılarına, Kanarya Adaları'na geçmek için kişi başı 450 avro ödeme yapıldığı da öğrenildi.

"Ya İspanya ya ölüm"

Kanarya Adaları, Afrikalı kaçak göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan kaçak göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) yol kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Afrika sularında Frontex operasyonu

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, 2021'de Senegal açıklarından Kanarya Adalarına geçmeye çalışırken yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirdi.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise aynı dönem için 4 bin 400'den fazla kişinin Kanarya Adaları'na geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Afrika'dan deniz yoluyla gelen kaçak göçmenleri engellemek ve kendi sınırlarını koruyabilmek için şubatta Senegal açıklarında Frontex operasyonu önerisinde bulunmuştu.

Operasyonun akıbeti konusunda henüz resmi açıklama yapılmasa da "Statewatch" isimli sivil toplum örgütü, AB'nin Moritanya ve Senegal ile Frontex konusunda müzakerelere başladığını yazdı.

Örgütün, AB kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre, Frontex kısmi olarak sonbaharda Moritanya ve Senegal açıklarında faaliyete başlayacak.