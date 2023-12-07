Selçuk Özdağ Yurtdışında Kiralanan Tarım Arazilerini Meclis Gündemine Taşıdı: "Venezuela'da, Nijerya'da Hep Başarısız Olmuş"

Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yurt dışında kiralanan tarım alanları hakkında araştırma önergesi verdiklerini açıkladı. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla tasfiye edilen, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'ni anımsattı ve "Venezuella'da, Nijerya'da da yapmışsınız bu işi, hep başarısız olmuş. Peki bu başarısızlığın bir sonu olmayacak mı? Bir Bakan istifa etmeyecek mi? Bu yönetim kurulu üyeleri istifa etmeyecekler mi" diye sordu.

Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yurt dışında kiralanan tarım alanları hakkında araştırma önergesi verdiklerini açıkladı. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla tasfiye edilen, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'ni anımsattı ve "Venezuella'da, Nijerya'da da yapmışsınız bu işi, hep başarısız olmuş. Peki bu başarısızlığın bir sonu olmayacak mı? Bir Bakan istifa etmeyecek mi? Bu yönetim kurulu üyeleri istifa etmeyecekler mi" diye sordu.

Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Tarım politikaları, TMO başta olmak üzere kurumların şaibeli uygulamaları, yurt dışında kiralanan tarım alanları hakkında" Araştırma Önergesi verdiklerini duyurdu. Özdağ, TBMM Genel Kurul konuşmasında şunları söyledi:

"BAKAN İSTİFA ETMEYECEK Mİ?"

"Sudan'da 780 bin 500 hektar yani 7.8 milyon metrekarelik bir arazi kiralamışlar. Türkiye'deki tarım arazilerinin çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerekirken buralar imara açılmış ama Sudan'da arazi alınmış, alınabilir ama aradan 10 yıl geçtiği zaman burayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal ettiniz. Bu yıl içerisinde neler ürettiniz, buraya ne kadar insan gitti? Burada şirketler oluşturulmuş, yönetim kurulları. Bu yönetim kurulları kimler? Bu kişiler kaç para almışlar. Buraya yüzlerce kişi alınmış bu kişiler ne kadar maaş almışlar? Venezuella'da, Nijerya'da da yapmışsınız bu işi, hep başarısız olmuş. Peki bu başarısızlığın bir sonucu olmayacak mı? Bir Bakan istifa etmeyecek mi? Bu yönetim kurulu üyeleri istifa etmeyecekler mi?"

"AL TAKKE VER KÜLAH"

Özdağ TMO'nun Manisa'da çiftçiden ucuza alıp işletmelere sattığı üzümden firmaların 2,5 milyar TL kar ettiğini de belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sen devletin kurumusun, niye sattın bunu? Karşılıklı al takke ver külah yapıyorsunuz. Türkiye'de elle tutulan kurum kalmamıştır. Sayıştay görev yapamamaktadır" dedi.