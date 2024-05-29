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Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

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Barcelona, yeni teknik direktörünün Hansi Flick olduğunu resmen duyurdu. Alman teknik direktör Hansi Flick ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Almanya doğumlu olan Flick, daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmış bir teknik direktör. İşte Hansi Flick kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı…

Tecrübeli bir teknik direktör olan Hans Flick'in kariyerinde Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası, Bundesliga şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor. Barcelona, Xavi Hernandez ile yollarını ayırmasının ardından Hansi Flick'i teknik direktörlük görevine getirdi. 59 yaşındaki Alman teknik adamla 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı.

HANSİ FLİCK KİMDİR?

Hans-Dieter "Hansi" Flick, 24 Şubat 1965 doğumlu Alman futbol teknik direktörü ve eski profesyonel futbolcudur. Futbolculuk kariyeri boyunca SV Sandhausen, Bayern Münih, Köln ve Victoria Bammental gibi takımlarda forma giydi. Flick, özellikle Bayern Münih'in başındaki başarılı dönemi ve Almanya milli takımındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. İşte Flick'in kariyerine dair detaylar:

Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

Futbolculuk Kariyeri

1982-1990: Hansi Flick, profesyonel futbolculuk kariyerine Almanya'nın SV Sandhausen takımında başladı.

1985-1990: Flick, Bayern Münih'te orta saha oyuncusu olarak görev aldı ve burada dört Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

Antrenörlük Kariyeri

Yardımcı Antrenörlük:

Red Bull Salzburg: Flick, bir süreliğine Red Bull Salzburg'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Almanya Milli Takımı: 2006-2014 yılları arasında Almanya milli takımında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev aldı ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

Baş Antrenörlük:

Bayern Münih (2019-2021): 2019 yılında Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen Flick, takımın kısa sürede toparlanmasını sağladı ve 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve DFB-Pokal dahil olmak üzere altı kupa kazandı.

Almanya Milli Takımı (2021-2023): 2021'de Joachim Löw'ün yerine Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak, beklenen başarıyı yakalayamaması üzerine görevine son verildi.

Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

Barcelona Dönemi

Son olarak, İspanyol devi Barcelona'da Xavi ile yolların ayrılmasının ardından Hansi Flick, takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Flick'in Barcelona'ya getirilmesi, kulübün tecrübeli teknik adama olan güvenini ve uluslararası arenadaki başarısını tekrar kazanma isteğini göstermektedir.

Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim?

Diğer Tecrübeleri

Spor Genel Müdürü ve Sportif Direktörlük : Flick, antrenörlük kariyerinin yanı sıra spor genel müdürü ve sportif direktörlük tecrübelerine de sahiptir. Bu görevler, onun yönetimsel yeteneklerini ve kulüplerin genel yapısını anlama kapasitesini geliştirmiştir.

Hansi Flick, 24 Şubat 1965 doğumlu olup, başarılı bir futbolculuk kariyerinin ardından antrenör olarak büyük başarılara imza atmıştır. Bayern Münih ile kazandığı şampiyonluklar ve Almanya milli takımı ile elde ettiği dünya kupası zaferi, onun kariyerinin en önemli başarılarındandır. Barcelona'daki yeni görevi ise onun kariyerinde yeni bir sayfa açmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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