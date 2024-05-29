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Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar?

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Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara ceza verdi. Rekabet Kurumu, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç'e 1,2 milyar lira idari para cezası uyguladı. Konuyla ilgili konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sektördeki firmaların vatandaşların refah kaybına yol açan rekabete aykırı faaliyetlerden uzak durmamaları halinde ağır para cezalarıyla karşılaşacaklarını söyledi.

Rekabet Kurumu'nun, et piyasasında fahiş fiyat uygulayan işletmelerle ilgili incelemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Rekabete aykırı davrandığı tespit edilen Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç firmalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada uzlaşma başvurusu sonucunda1,2 milyar lira idari para cezası uygulandı. Peki, Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar?

HANGİ BEYAZ ET FİRMALARI CEZA ALDI?

Yapılan açıklamada, "Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunumuzun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (As Ofis), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (Gedik), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) ünvanlı 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmamızdır. Lezita hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük." ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar?

NE KADAR CEZA ALDILAR?

Soruşturma süreçleri devam eden Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç'in uzlaşma başvurusunda bulunduğunu belirten Küle, "Uzlaşma süreci sonunda ihlali kabul eden söz konusu 4 üreticiye yaklaşık 1,2 milyar lira idari para cezası uyguladık ve bu teşebbüsler bakımından soruşturma sonlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza
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