Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alıp almama ile ilgili kararı verdi. Görev almayı düşünmeyen Timur, devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak. 2 sezonda 3 kupa kaldıran Erden Timur, birçok yıldızın transferinde önemli rol oynamıştı.
Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetimde yer almamıştı. Timur yeni sezon için takımda görev alıp almayacağıyla ilgili kararını verdi.
DEVAM ETMEYECEK
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak.
SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunarak Galatasaray siyasetiyle ilgili "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o" ifadelerini kullanmıştı. Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.
2 SENEDE 3 KUPA
Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, birçok yıldızın takıma kazandırılmasında başrol oynamıştı.