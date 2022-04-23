Şehit Kaymakam Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek - Haberler

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Şehit Kaymakam Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Şehit Kaymakam Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek

Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Derik Kaymakamlığı, Belediyesi ve Mazıdağı Kaymakamlığı, Belediyesi tarafından şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına "Derik-Mazıdağı Çağrılı Fotoğraf Günleri" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında düzenlenecek yarışma, 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Muhammed Fatih Safitürk, Şehit, Güncel, Haberler

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