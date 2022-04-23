Şehit Kaymakam Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek
AA - Şahin Seçen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Derik Kaymakamlığı, Belediyesi ve Mazıdağı Kaymakamlığı, Belediyesi tarafından şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına "Derik-Mazıdağı Çağrılı Fotoğraf Günleri" projesi hazırlandı.
Proje kapsamında düzenlenecek yarışma, 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
AA / Şahin Seçen - Güncel