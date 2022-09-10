Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliğince okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurum görevlileriyle görüş alış verişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, pazartesi günü 3 bin 20 okulda 685 bin 765 öğrencinin ve 35 bin 880 öğretmenin ders başı yapacağını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Haliyle okulların başlamasıyla birlikte bizlere de ciddi sorumluluklar düşecek. Okul müdürlerimizle daha önceki yaptığımız toplantılarda gerekli önlemlerin alınmasını ve eksikliklerin tamamlanmasını söylemiştik. Önlemler noktasında birinci sırayı güvenlik hususuna vermemiz elbette ki en doğru karar olacaktır. Titizlikle yönetilmesi gereken güvenlik konusunda neler yapabiliriz, bunları istişare etmek ve kararlar almak; evlatlarımızın eğitim dönemini problemsiz bir şekilde kapatabilmesine fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un sunumuyla sona erdi.