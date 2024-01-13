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Şanlıurfa'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi

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İHH Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı. İHH yetkilisi, teröristleri destekleyenlerle Gazze'deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, İsrail saldırılarının durdurulmasını ve ateşkes sağlanmasını istedi.

Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör örgütü Pkk'nın saldırısı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk, Filistin bayrakları ve dövizlerle Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyan gruptakiler, sık sık İsrail ile ABD ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

İHH Şanlıurfa İnsan Kaynakları Sorumlusu Muhammed Ali Aytış, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristleri destekleyenlerle Gazze'deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, "Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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