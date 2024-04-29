29-30 Nisan Bursa'da elektrik kesintisi olacak mı? Bursa'da hangi mahallede, nerede elektrik kesintisi olacak?
Bursa'da bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin nedeni ve hangi mahalleleri etkilediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bursa halkı, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle mağdur oldu. Kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda ise net bir bilgi verilmedi.
Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? 29- 30 Nisan'da Bursa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29- 30 Nisan Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Bursa elektrik kesintisi! Bursa'da elektrik kesintisi var mı? Bursa'da hangi mahallede, nerede elektrik kesintisi olacak?
BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDE OLACAK?
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar
GÜRSU'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş
HARMANCIK'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca
İNEGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy
29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye
İZNİK'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü
KARACABEY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı
KESTEL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih
MUDANYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli
MUSTAFAKEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik
NİLÜFER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler
29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci
ORHANELİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Deliballılar
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Karabekirpaşa
ORHANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 11.00 - 18.00 Cihanköy
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Gölyaka
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Dutluca
OSMANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Selçukgazi
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Dürdane
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Seç
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Doğanevler
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Küçükbalıklı
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Veysel Karani
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 İsmetiye
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet
30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Yenibağlar
30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Emek Adnan Menderes
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet
YENİŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
30 Nisan Salı 10.00 - 16.00 Eğerce
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Toprakdere
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Çamönü
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Günece
YILDIRIM'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:
29 Nisan Pazartesi 14.30 - 15.30 Mollaarap
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 10.00 Eğitim
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 13.00 Hacivat
29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Mollaarap
29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Karaağaç
29 Nisan Pazartesi 10.30 - 12.00 Eğitim
30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Karapınar
30 Nisan Salı 09.00 - 10.00 Mollaarap
30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Vatan
30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Millet
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 13.00 Demetevler