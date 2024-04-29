29-30 Nisan Bursa'da elektrik kesintisi olacak mı? Bursa'da hangi mahallede, nerede elektrik kesintisi olacak?

Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? 29- 30 Nisan'da Bursa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29- 30 Nisan Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Bursa elektrik kesintisi! Bursa'da elektrik kesintisi var mı? Bursa'da hangi mahallede, nerede elektrik kesintisi olacak?

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDE OLACAK?

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar

GÜRSU'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş

HARMANCIK'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca

İNEGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy

29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye

İZNİK'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü

KARACABEY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı

KESTEL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih

MUDANYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik

NİLÜFER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler

29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci

ORHANELİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Deliballılar

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Karabekirpaşa

ORHANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 11.00 - 18.00 Cihanköy

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Gölyaka

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Dutluca

OSMANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Selçukgazi

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Dürdane

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Seç

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Doğanevler

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Küçükbalıklı

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Veysel Karani

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 İsmetiye

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet

30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Yenibağlar

30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Emek Adnan Menderes

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet

YENİŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

30 Nisan Salı 10.00 - 16.00 Eğerce

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Toprakdere

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Çamönü

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Günece

YILDIRIM'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK YERLER:

29 Nisan Pazartesi 14.30 - 15.30 Mollaarap

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 10.00 Eğitim

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 13.00 Hacivat

29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Mollaarap

29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Karaağaç

29 Nisan Pazartesi 10.30 - 12.00 Eğitim

30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Karapınar

30 Nisan Salı 09.00 - 10.00 Mollaarap

30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Vatan

30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Millet

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 13.00 Demetevler