Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında ne oldu? Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında şike mi oldu?

Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iddiaların üzerine gidilerek maçın incelemeye alınması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, konunun takipçisi olacağını belirtti. Peki, Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında ne oldu? Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında şike mi oldu?

ANKARASPOR- NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇINDA NE OLDU?

Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

MAÇTA ŞİKE Mİ YAPILDI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor- Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!" ifadelerine yer verdi.