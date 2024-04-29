1 Dolar alış ve satış ne kadar? Kapalıçarşı Dolar fiyatı ne kadar? CANLI Dolar kuru!

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya düşüş eğiliminde başlamasının ardından 32,4250 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 34,7560'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yatay seyirle 40,6190'dan satılıyor.