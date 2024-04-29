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1 Dolar alış ve satış ne kadar? Kapalıçarşı Dolar fiyatı ne kadar? CANLI Dolar kuru!

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29 Nisan tarihindeki dolar kuru ve döviz bilgileri merak ediliyor. Ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan doların değeri ve yükselip yükselmeyeceği konuları gündemde. 1 Dolar'ın kaç TL olduğu ve doların bugünkü durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde bulunmaktadır. Peki, 1 Dolar alış ve satış ne kadar? Kapalıçarşı Dolar fiyatı ne kadar? CANLI Dolar kuru!

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 29 Nisan dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 29 Nisan dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 29 Nisan dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya düşüş eğiliminde başlamasının ardından 32,4250 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 34,7560'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yatay seyirle 40,6190'dan satılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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