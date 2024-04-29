Şehmus Özer kimdir, neden öldü? Şehmus Özer hangi takımlarda oynadı?

Türk futbol camiası, Malatya'dan Mardin'e dönerken geçirdiği trajik kaza sonucu 36 yaşında hayatını kaybeden Şehmus Özer'in ardından büyük bir üzüntü yaşıyor. Şehmus Özer kimdir, neden öldü? Şehmus Özer hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

ŞEHMUS ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda kaptanları Şehmus Özer'in vefat ettiğini yasa boğularak paylaştı. Kulüp Başkanı Nurullah Eden, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, Özer'den 2 gündür haber alamadıklarını ve Elazığ'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini öğrendiklerini ifade etti. Eden, "Çok üzgünüz" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şehmus Özer'in vefatı üzerine Amed Sportif'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası maçını ertelemeye karar verdi.

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Şehmus Özer, futbol kariyerinde Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Altay gibi birçok önemli takımda forma giymişti. 2014 yılından itibaren ise Amed Sportif'te kaptanlık görevini üstleniyordu.

Özer'in ani vefatı futbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Birçok kulüp ve futbolsever, sosyal medya hesapları üzerinden Özer'e veda mesajları paylaşarak onun ardından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.