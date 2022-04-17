Sandıklı'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi - Haberler

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Sandıklı'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Ezgi Düğün Salonunda düzenlenen iftar programında, Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop yetim çocuklar ile koruyucu ailelerle sohbet edip, taleplerini dinledi.

Kaymakam Tortop, "Devletimiz öksüz ve yetim çocuklara her zaman sahip çıkmıştır ve onların yalnızlık hissine kapılmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu vesile ile tüm ailelerimizin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftar yemeğine Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Sandıklı İlçe Temsilcisi Yusuf Akin, dernek üyeleri ve kurum Müdürleri katıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Eflatun Can Tortop, Sandıklı, Düğün, İftar, Güncel, Haberler

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