Samsun Havza'da Gençlik Haftası kapsamında Voleybol Halk Turnuvası düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası, sona erdi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve 8 takımın mücadele ettiği turnuva, 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Final maçında rakibi Ekmek Spor'u 3-2 mağlup eden Fa-Ce Orman Spor, birinci oldu.

Turnuvada üçüncülüğü Funda Sigorta, dördüncülüğü ise Hastane takımları elde etti.

Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile Havza YEG Müdürü Özgür Atala tarafından verildi.

Ayvat, turnuvaya katılan tüm takımlara ve oyunculara teşekkür ederek, "19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.