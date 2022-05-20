Samsun'da petrol istasyonunun yanında şüphe üzerine patlatılan bavuldan eşya çıktı - Haberler

Samsun'da petrol istasyonunun yanında şüphe üzerine patlatılan bavuldan eşya çıktı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da petrol istasyonun yanında bulunan bavul, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.
Samsun'da petrol istasyonun yanında bulunan bavul, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.
Fevziçakmak Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan petrol istasyonunun yanına bırakılan bavulu gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak trafiği durdurdu. Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında bavulu fünyeyle patlattı. Bavuldan kıyafetler çıktı.
AA / Recep Bilek - Güncel