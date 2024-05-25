Samsun Bafra'da Polis ve Jandarma Ekipleri Trafik ve Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun - Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Trafik ekiplerinin uygulamasında 84 araç kontrol edildi, 2 araca cezai işlem uygulandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 245 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparken, 44 aracın da plaka sorgusunu gerçekleştirdi.

Uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.