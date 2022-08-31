Sakarya haberi: Sakarya'da ters dalga nedeniyle balıkçı teknesi battı Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde ters dalga (soluğan) nedeniyle batan balıkçı teknesi, vinç yardımıyla 4 saatte çıkarıldı. Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde ters dalga (soluğan) nedeniyle batan balıkçı teknesi, vinç yardımıyla 4 saatte çıkarıldı. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yalı Mahallesi'nde, nehir kıyısında bağlı tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle bağlı olduğu yerden kurtuldu. Nehre giren ters dalga nedeniyle savrulan tekne, iskelelere çarparak hasar aldı ve battı. Batık haldeki tekneyi fark eden balıkçılar, kurtarmaya çalıştı. 10 metrelik tekne, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası vinçle çıkarıldı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran, gazetecilere, teknenin batmasına neden olan soluğana karşı nehir ağzındaki mendireklerin çift taraflı tamamlanması gerektiğini söyledi. Bunun soluğan nedeniyle batan üçüncü tekne olduğunu aktaran Kavran, "Mendirekler tamamlanmazsa nehirde 5-6 kayık daha batar." dedi. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün Karadeniz Sakarya Güncel Haberler

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